Gui revela que Albert lhe propôs acordo e Sacha rebate: 'Ele joga baixo'

Yuri negou e pediu para Gui contar. "Acha não. Conta, Gui."

O ator revelou o acordo que Albert tentou fazer com ele. "Ele chegou pra mim: pode ser imunidade e o outro o poder de indicar. Ele me chamou no reservado e disse: se tiver que escolher, dou minha palavra que não voto em você na próxima roça."

Gui contou ter desconversado. "Falei: 'mano, tem um monte de poder aí que pode acontecer' e saí."

Sacha criticou Albert. "Mano, ele joga baixo."

