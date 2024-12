Maitê Proença revela impacto ao ter assassinato da mãe exposto por Faustão

Para ela, a exposição da tragédia deu aval para que a história fosse remexida. "Um dia, fui a um programa de auditório, e contaram uma parte dessa história. A partir daquele momento, a imprensa marrom ganhou liberdade para mexer naquilo. Eu virei outra pessoa. Não era mais uma menina do mundo cor-de-rosa, eu era uma pessoa com uma tragédia".

Por isso, ela decidiu lidar com o assunto escrevendo o próprio livro. "Escrevi um livro de ficção com muitos elementos biográficos, que foi a forma como consegui lidar com isso. Havia duas mulheres na história, para confundir, e ninguém saber quem era eu... O livro vendeu 150 mil cópias".