Esposa de Tiririca chora e faz desabafo após assalto em São Paulo

Naná Magalhães, 53, esposa do deputado federal Tiririca (PL-SP), 59, usou as redes sociais do marido após sofrer um assalto em São Paulo.

URGENTE! Minha esposa foi assaltada em São Paulo, disse Tiririca na legenda da publicação

O que aconteceu

A influenciadora chorou e desabafou ao comunicar a situação aos seguidores na tarde deste sábado (14). "Gente, é urgente, estou passando aqui para avisar para vocês que eu fui assaltada agora pela manhã, levaram o meu celular, com todos os meus dados, que sabe que a gente anota no celular, né?"