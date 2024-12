Empresário de Maiara e Maraisa sofre acidente de carro em Goiânia

Wander Oliveira, empresário de Maiara e Maraisa, sofreu um grave acidente de carro em Goiânia.

O que aconteceu

O acidente aconteceu na quinta-feira (12), em uma rodovia de Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada no perfil da WorkShow, escritório em que Wander é dono.

Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente. "Informamos que o empresário Wander Oliveira sofreu um acidente na BR 060 no início da tarde desta quinta-feira, 12. Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente. Conforme for atualizado o boletim médico, será prontamente comunicado. Desejamos melhoras e agradecemos o carinho de todos!", diz o comunicado.