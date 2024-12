Produtor oferece R$ 360 milhões para novo filme com Jolie e Pitt juntos

O produtor Danny Rossner está tentando escalar Angelina Jolie e Brad Pitt para um novo filme.

O que aconteceu

Rossner contou que arrecadou US $ 60 milhões (aproximadamente R$ 632 milhões) para tentar reunir Pitt e Jolie em novo filme. Ele afirma que sua proposta é "séria", segundo informações do PageSix.

A obra seria um romance cujo produtor define como seu projeto de "paixão" há mais de 20 anos. Trata-se de um romance que se passa no Hotel Martinez, em Cannes (França), durante a Segunda Guerra Mundial. A história é baseada em fatos reais e inspirada na vida do proprietário do empreendimento.