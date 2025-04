Júlia Gomes se justifica após ex-Chiquititas apontarem motivos de exclusão

Júlia Gomes, 23, se justificou após suas ex-colegas de "Chiquititas" (SBT) explicarem o motivo pelo qual ela era "excluída" pelas demais atrizes da novela infantil.

O que aconteceu

Gomes disse em entrevista que era "excluída" pelas colegas de elenco e as chamou de "maldosas". Posteriormente, algumas das atrizes mirins da novela se pronunciaram e alegaram que o distanciamento era devido ao comportamento nocivo dela que, supostamente, fazia bullying com as colegas e "humilhava" uma delas pelo fato de "ser pobre".

Depois da repercussão, Júlia se pronunciou nos stories do Instagram. Ela disse que apenas expôs "um momento muito difícil" de sua vida, mas afirmou compreender que "naquela época éramos todos crianças" que agiam "na impulsividade".