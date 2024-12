A Fazenda 16: Sacha, Yuri, Flor, Luana e Gui estão na 12ª roça

A 12ª roça de A Fazenda 16 (Record) está formada e, diferente das outras, ela é quíntupla. Com o ritmo do jogo acelerado para eliminar 6 peões em 9 dias até a final, dois jogadores serão eliminados na quinta-feira (12). Mas antes, a 13ª Prova do Fazendeiro vai tirar alguém da roça na quarta-feira (11). Quem você quer que vença? Vote na enquete UOL.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 12ª roça e se tornar fazendeiro? Yuri Antonio Chahestian/Record Luana Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record

Indicação do Fazendeiro

Gilsão começou a roça indicando Sacha Bali. "É baseado no que eu tô vendo de intrigas. Tudo parte dali. Hoje vindo pra cá, eu ouvi que tive briga com três e ia votar nele. Ele estava tentando defender o dele. Meu voto é no Sacha Bali. Tô só mostrando pro time dele que ele está jogando por ele usando eles."