Dieguinho: Vanessa mente e joga Flor para os leões para ser eliminada

Vanessa mente em A Fazenda (Record) e está jogando Flor para os leões para ser eliminada do reality show, afirmou Dieguinho Schueng na edição desta terça-feira (10) do Central Splash.

A Vanessa jogou sujo para uma caceta. Ela inverteu uma armação que ela fez para Flor e jogou no 'brioco' do Sacha, para convencer a Flor de votar com o grupinho ou o grupão.