A Fazenda: Vídeo suspeito é culpa da Record, que abre brecha, diz Saryne

Dantinhas, convidado do programa, acredita que Vanessa não estava revelando o poder para Gilsão. A impressão que ele teve é que a peoa pediu "calma", com as mãos abertas, para que eles pudessem conversar depois. "Mas sim, estavam conversando. A gente não consegue entender o que estavam falando ali", afirma. Pela regra, quem detém o poder da semana não pode conversar com nenhum outro participante.

Ambos concordam que nada vai acontecer com o andamento da roça, visto que o programa está se encaminhando para a reta final. No entanto, Bárbara opina que essa confusão coloca em evidência a produção do programa.

A gente tem que responsabilizar a emissora, que fica dando brecha para que as pessoas criem essas questões e fiquem duvidando da própria idoneidade programa.

Saryne

