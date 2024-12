Como mulher que não cedeu assento no avião foi recrutada para fazer publis

Jeniffer Castro, que viralizou ao se recusar a trocar de assento com uma criança no avião, está fazendo algumas publicidades em seu perfil no Instagram. Graças ao episódio viral, ela já acumula 2,4 milhões de seguidores.

O que aconteceu

Há três dias, ela publicou a primeira publicidade em seu perfil, feita para a Magazine Luiza. Isso aconteceu graças ao contato da Banca Digital, agência por trás de grandes páginas de memes, humor e fofocas.

A empresa procurou a bancária para oferecer ajuda sobre como lidar com a fama repentina. "Ela nos disse: 'Nem sei por onde começar. Não sei quanto cobrar, como fechar contratos.' Então, demos todo o suporte para ela, desde precificação até as negociações. Em troca, ela topou deixar a gente tocar tudo até o Natal", contou Murilo Henare, criador da Banca, em entrevista à Exame.