Mãe de criança que queria trocar de lugar em voo recebe ameaças

Troca não é obrigatória

O colunista do UOL Alexandre Saconi explicou que trocar de assento em voos não é obrigatório a não ser em raras exceções — geralmente, ligadas à segurança de voo ou em cumprimento de regras específicas.

Regulamentações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinam que passageiros com menos de 16 anos estejam acompanhados ao menos de um adulto responsável durante o voo, mesmo que não marquem o assento com antecedência. Isso não significa o direito a ser na janela, podendo ser em qualquer poltrona do voo, desde que lado a lado.