Anitta, Ivete, Xuxa e mais: Leilão da Blogueirinha arrecada R$ 92 mil

Um colar de prata com pingente de Nossa Senhora em madrepérola e cravejado de diamantes, doado por Carlinhos Maia, teve o lance mais alto do evento: a peça do designer de joias Paulo Teixeira foi arrematada por R$ 12 mil. A bolsa de press kit desenvolvida para a marca Boca Rosa em parceria com Alexandre Pavão, de Bianca Andrade, e o tênis de Anitta, usado durante os Ensaios da Anitta no Carnaval deste ano, também foram muito disputados, atingindo os lances de R$ 8.500 e R$ 7.600, respectivamente.

Estou emocionada com tudo que vivemos no Leilão. A gente riu, se divertiu, viu apresentações de artistas incríveis e, o principal de tudo: ajudou que precisava. O dinheiro vai servir para dar um pouco mais de qualidade de vida a tantas pessoas da nossa comunidade que dependem da instituição. Agradeço de coração a cada um que contribuiu, tanto com as doações de peças quanto com os lances. A gente se superou e foi um sucesso. Blogueirinha

Confira todos os itens e os valores pelos quais foram arrematados

Angélica

Item: vestido nude transparente usado no Carnaval de 2014 na Sapucaí

Lance: R$ 2.050,00

Anitta

Item: tênis Adidas customizado pelo artista Daniel Ueda especialmente para que a Anitta usasse durante os "Ensaios da Anitta" deste ano Espírito Santo

Lance: R$ 7.600,00

Pabllo Vittar

Item: look de comissária de bordo usado no visualizer da faixa "Pra Te Esquecer", presente no álbum "Batidão Tropical Vol.2"

Lance: R$ 2.100,00