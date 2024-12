Albert sobre G4 em A Fazenda 16: 'Se pisar no pódio, tô no reality errado'

Durante a noite de segunda-feira (9) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert comentou com Flor sobre os rumos do jogo e reclamou do G4.

O que aconteceu

Albert pontuou para a aliada que eles precisam pensar em si. "A gente tem que pensar na gente, Flor. Bem ou mal, estamos com a lição de casa feita."

O peão reclamou de Sacha e do G4. "Eu pensei em encontrar pessoas que jogassem mesmo, mas pessoas de má-fé eu não esperava. Passar do começo do programa trapaceando e tapeando todo mundo, até a garota que ele começou beijando lá atrás até agora? Não é possível!"