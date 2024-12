Sacha faz proposta para Flor em A Fazenda 16: 'Nós no Top 5'

Durante a noite de segunda-feira (9), Sacha procurou Flor para fazer uma proposta para a peoa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha chamou Flor e sugeriu que ela vote com eles durante a 12ª roça. "Se você vier com a gente dessa vez, acho que tem chances de você não ir pra Roça. E se for com Nêssa e Juninho, acho que você volta."