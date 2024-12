'Volta por Cima': 2 personagens se unem para acabar com a vida dos mocinhos

O filho de Moreira (Tonico Pereira) tenta se explicar para a gestante. "Eu posso até ter feito uso indevido da nossa amizade. Mas, de primeira, eu nem sabia que o pai do teu filho era o Jão. Essa informação mexeu comigo, Cacá, eu confesso. Mas isso não muda em nada o meu carinho, a minha amizade por você. Eu juro! E você também mentiu pra mim. Escondeu essa brabeza toda aí! Poxa, não duvida da nossa 'brodagem', não, Cacá. Eu gosto muito de você", responde ele.

Os dois se unem para separar Jão (Fabrício Boliveira) e Madá. "Tá certo, Chico. Mas, agora, mais do que nunca, eu quero afastar a Madalena do Jão. E conto com você pra isso", propõe a criminosa. "Sério? Tá feito! Porque é isso aí mesmo que eu quero também. Eu vou casar com a Madalena, Cacá. Pra honrar a promessa que eu fiz pra minha santa mãezinha", responde o amante de Roxelle (Isadora Cruz).

Cacá afirma que irá usar sua gravidez para acabar com o namoro dos protagonistas. "Ótimo. E eu, se tinha dúvida em ser mãe, agora decidi usar essa gravidez a meu favor. Eu vou infernizar a Madalena", afirma.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.