Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 16 a 26/4

Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle. Rosana conversa com Edson sobre Jão. Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta. Alberto flagra Doralice chorando pelo desentendimento com Tati. Ruth procura Cacá. Osmar vai à casa de Joyce. Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa.

Quinta-feira, 17 de abril

Madalena e Jão levam Doralice para o hospital. Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força. Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. O médico conversa com Madalena, Tati e Osmar sobre o estado de Doralice. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras. Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital. Cacá avisa a Chico que Ruth marcou um encontro com ela. Rodolfo e Gigi seguem para o haras. Violeta se surpreende quando encontra Cacá na casa de Marco.

Sexta-feira, 18 de abril

Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá. Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Chico comemora o reencontro de Cacá com o filho. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle. Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.

Sábado, 19 de abril