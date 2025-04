Gerson cai para trás com mudança de Roxelle em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena e Jão levam Doralice para o hospital. Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força.

Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. O médico conversa com Madalena, Tati e Osmar sobre o estado de Doralice. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras.

Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital.