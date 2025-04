'Volta por Cima': Cacá ganha nova aliada na busca pelo filho roubado

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Cacá (Pri Helena) ganha ajuda de Beth (Lucinha Lins) na busca por seu bebê que foi roubado por Violeta (Isabel Teixeira).

O que vai acontecer

Tudo começa quando a vilã mente para a mãe de Marco (Guilherme Weber) sobre sua ex-funcionária. "A Carla começou a ter aversão ao filho quando descobriu que era meu neto. E perdeu o pouco de afeto que ainda restava pela criança. Aí, me deu pra criar. Tentei de tudo pra que ela mudasse de ideia. Falei do valor imenso e da maravilha que é ter um filho. Mas não adiantou. A Carla não tem mesmo vocação pra maternidade", fala a avó do bebê.