KG, ex-integrante do VCHA, expõe maus-tratos da JYPE

KG explica na carta que decidiu sair da JYPE em maio, depois de suportar por tempo demais os maus tratos e condições insalubres de trabalho. Ela afirma que teme pelas colegas de grupo e que jamais conseguiria ser a artista que ela deseja se seguisse trabalhando em tais condições. Com dívidas e salário baixo, KG quer sair dessa situação.

Apesar de tudo, a artista agradeceu J.Y.Park, fundador da empresa, e os executivos que trabalham lá, por terem acreditado nela. Ela completou a carta dizendo que não culpa ninguém especificamente, mas a própria indústria, ao normalizar condições impróprias de trabalho.

Imagem: JYPE/Divulgação

JYPE responde

Logo após as declarações de KG, a JYP soltou uma nota dizendo que estava surpresa e iria analisar o ocorrido. Horas depois, a empresa soltou um comunicado explicando que os representantes legais estão aguardando comunicação e que a decisão da artista de processar a empresa com argumentos 'unilaterais', 'falsos' e 'exagerados', prejudicando a imagem do grupo e da empresa, que está trabalhando para um comeback no ano que vem. O comunicado acaba com a promessa de que a empresa irá por meios legais resolver esse problema.

Imagem: JYPE/Divulgação

VCHA já esteve no Brasil

O grupo VCHA já passou pelo Brasil em 2024 ao abrir os dois shows que o TWICE fez por aqui. Embora elas tenham debutado há mais de um ano, a discografia delas segue bastante reduzida, com menos de dez músicas lançadas. Por aqui, elas foram muito bem recebidas em um Allianz Parque lotado e fizeram performances de 'Girls of the Year', 'Ready for the World' e 'Y.O.Universe'. Pouco tempo depois dos shows por aqui, elas lançaram 'Only One' e 'Favorite Girl'. JYPE havia anunciado comeback do grupo em 2025. Resta esperar o que vai rolar...