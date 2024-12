Malu Galli e Marcello Novaes chegam em 'Garota do Momento'; saiba como será

Violeta e Eugênio irão reeditar o o concurso de moda Senhorita Galante, já apresentado em "Além da Ilusão", agora no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch). Essa não será a primeira participação de uma personagem da novela de 2022 em "Garota do Momento", anteriormente, Emília (Gaby Amarantos) surgiu cantando no Clube Gente Fina.

A autora confirmou a participação do casal de "Além da Ilusão" em suas redes sociais. "Foi aqui que pediram?", escreveu Alessandra Poggi ao compartilhar a notícia em sua conta no X (antigo Twitter).

As fãs de Malu Galli e Marcello Novaes comemoraram a notícia e conseguiram colocar o casal entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "O que me deixa mais feliz nesse retorno é que nenhum dos dois ficou viúvo", brincou uma usuária da rede social. "Personagens mais queridos de 'Além da Ilusão', casal mais querido", comentou outra sobre a notícia.

Outro ponto comentado pelo público é o fato de Pedro Novaes e seu pai participarem da mesma novela. "O momento que tivermos frames de Marcello e Pedro Novaes juntos eu vou de arrasta", escreveu uma internauta.

Além de "Garota do Momento", Malu Galli e Marcello Novaes já têm novos trabalhos para 2025. Enquanto a atriz se prepara para viver Tia Celina no remake de "Vale Tudo", segundo informações do jornal O Globo, o ator está escalado para a próxima novela das 7 de Rosane Svartman, que irá substituir "Volta por Cima" (Globo).