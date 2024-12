Sacha revela de quem 'guarda rancor' e fala em sair com Flora após Fazenda

Luana disse que também gostaria de ser amiga da ex-peoa: "Óbvio, eu também quero. Ela é super legal, gente. Flora é uma mulher incrível. a gente já concordou que, no jogo, ela se amedrontou um pouco, porque nossos aliados saíram e ela se escondeu. Mas a história dela é bizarra".

Sacha disse não guardar rancor de Flora —diferente de Gizelly, Fernando e Zé Love. "É uma galera que não quero relação nenhuma. Com ela (Flora), mano, suave... Suelen também, suavão".

Yuri concordou. "Elas levantaram tanta pauta que se perderam."

Luana disse que ambas são "mulheres incríveis", com caráter "incrível" e com quem quer ter uma amizade fora do reality. "Caráter mais ou menos", interrompeu Sacha.

A peoa explicou: "Elas têm muito caráter, mas aqui dentro, a gente tá em situações que nunca tivemos lá fora. A gente tem um desvio de caráter. A gente não se torna uma pessoa mau-caráter."