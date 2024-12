Roberta Close faz 60 anos: 5 fatos sobre a modelo

Musa de Erasmo Carlos

Em 1984, Roberta foi a musa do videoclipe da música "Close", parceria de Erasmo e Roberto Carlos. Na letra, o compositor fala que se encanta por uma mulher linda na rua, mas ao dar um 'close' nela, percebe que ela é trans.

Apesar de Erasmo negar por toda sua vida, o cantor morreu em 1922, ter tido uma romance com a modelo, Close confirmou ter namorado o cantor. ""Eu preferia namorar o Roberto Carlos. Queria o Roberto, mas acabei ficando com o Erasmo. Ele era o Tremendão", falou em uma entrevista para um podcast em 2024.



Primeira mulher trans na Playboy

Em 1984, aos 20 anos, Close tornou a primeira mulher trans a estampar a capa de uma edição especial da revista Playboy, anunciada com a chamada: "Incrível: As fotos revelam por que Roberta Close confunde tanta gente!". À época, as fotos mostravam apenas seus seios, já que a modelo ainda não havia feito a cirurgia de redesignação sexual.

A edição especial atingiu marcas até então inéditas para a publicação, com 200 mil exemplares vendidos em três dias, se tornando esgotada nas bancas.