Barry Keoghan rebate rumores de que traiu Sabrina Carpenter: 'Desumano'

A situação do casal ficou "desafiadora" após ela começar a sair em turnê e ficar ausente, segundo a revista Us Weekly. "As agendas deles não estavam se alinhando. Todo o tempo que passaram separados foi difícil manter um relacionamento em meio à explosão de sua carreira", disse uma fonte à revista.

Segundo a pessoa próxima ao casal, Sabrina estava "sendo puxada em tantas direções" e não tinha tempo para "se comprometer" com um relacionamento. "Ela atingiu um nível enorme de estrelato, então tem sido mais difícil se concentrar e estar presente para ele em um relacionamento", diz a fonte. "Grande parte do problema é que ela mal tem tempo para si mesma, muito menos para um relacionamento".

O rompimento entre os dois aconteceu no último mês. "Eles esperavam poder passar mais tempo juntos e isso afetou o relacionamento", contou uma segunda fonte.

O casal se conheceu em 2023 durante um evento de moda em Paris e começou a namorar em janeiro deste ano. Juntos, eles chegaram a estrelar o videoclipe "Please Please Please", de Sabrina Carpenter, que estreou no início deste ano.