Round 2! Albert alfineta rival no trato: 'Não é Vale Tudo, Sacha Roitman'

Ele vai até o espaço da vaca e do touro, que o adversário está limpando: "Vou te ajudar, o que você precisa? Limpa direitinho isso. Tá tudo cheio de b*sta. Lava direito isso aqui. Não falou que eu não te ajudo?".

"Teve tempo para caramba, agora não precisa me ajudar", diz o ator. "Preciso que você fique calado".

"Vai se maquiar direito antes de fazer a vaca, não se atrasa de novo não", retruca Albert se referindo à punição que Sacha recebeu nesta manhã por se atrasar para os cuidados. "Minhas punições não são por irresponsabilidade."

