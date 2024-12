Max Verstappen e Kelly Piquet anunciam gravidez: 'Nosso pequeno milagre'

A notícia foi muito celebrada pelos amigos, fãs e seguidores da dupla, que brincaram sobre a união das famílias. "Verstappen-Piquet, todas as crianças que praticam kart podem fazer as malas. Parabéns a vocês dois", comentou o perfil. "O mais rápido do mundo? Parabéns!", disse outro.

O astro da F1 e a filha de Nelson Piquet estão juntos desde outubro de 2020. No ano passado, Verstappen foi questionado sobre um possível casamento com Kelly em entrevista a um jornal suíço, mas deixou a possibilidade em aberto.