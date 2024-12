A Fazenda: Semana é marcada por jogada de Vanessa e desentendimento de G4

A última semana de A Fazenda (Record) contou com novas rivalidades nascendo, como Albert e Vanessa. A peoa também arquitetou uma estratégia polêmica para conseguir continuar no jogo. Com a eliminação de Flora, o Top 10 do reality rural. Confira os principais acontecimentos:

Vanessa e Albert travam nova rivalidade

Na dinâmica de apontamentos da semana, Albert e Vanessa trocaram farpas. O peão acusou a psicóloga de se "esconder" no jogo e pular de grupo em grupo.

Já a peoa debochou do rival: "[Vou me esconder] atrás de você, que tem o melhor jogo! Você se acha muito e só fala que voltou do Paiol". Na vez de Nessa, ela contou para todos da casa que Albert tinha "medo de votar em Sacha", pois ele poderia voltar fazendeiro e continuar no jogo.