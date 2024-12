Madalena ganha anjo da guarda mais inesperado em 'Volta por Cima'

Para isso, a contraventora chama Rique (Marcio Machado) e faz um pedido. "Tá chegando o dia da reabertura do galpão dos bate-bolas e eu queria acertar umas coisas com você pra festa", diz ela. "Que vai ter como ponto alto a revelação de que Osmar Pereira é o grande benfeitor da turma, o homem que, generosamente, possibilitou a reforma do galpão e a reconstrução do carnaval", responde ele.

Violeta ordena que Rique contrate uma pessoa específica para organizar a festa. "Isso. Eu quero uma festa digna de um imperador. E pra isso, quero que você contrate uma pessoa pra cuidar de tudo", fala a vilã. "Eu tenho uma listinha das melhores empresas de eventos da cidade!", responde o carnavalesco.

A mãe de Baixinho (Rodrigo García) quer contratar Madalena. "Pode guardar. A pessoa que eu quero que você contrate se chama Madalena Souza, a sobrinha do Osmar", ordena.

