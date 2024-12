Luana não é colocada em trato que pediu e se revolta: 'Punição para a casa'

"Vou bater, vou reclamar", disparou Luana. "Parabéns, agora vou querer ajuda todo dia, já aviso! Gilsão deu a opção de pedir e eu pedi, ai vai botar o Gui? Se não me ajuda, não vou fazer! Isso é palhaçada."

O Fazendeiro retruca: "Se não quiser fazer, punição, e a casa vai sofrer as consequências."

"Pronto, então a casa vai sofrer punição", diz a empresária. "Só para não botar o que eu pedi? Então você vai me ajudar, se não me ajudar, a casa vai ser punida."

Flora argumenta que pediu uma tarefa e recebeu outra. "Mas nem por isso tô brigando, que maluquice logo cedo."

Os aliados de Luana tentaram acalmar a peoa que o cuidado dos porcos era o mais fácil dos animais. "Não é pelo bicho fácil, é porque ele perguntou ontem e eu falei. Por que não colocou então?", continua a ex-De Férias com o Ex.

"Porque ele quer, p*rra", dispara Flora. "Quer discutir à toa, Luana, ele é o fazendeiro, ele que escolhe."