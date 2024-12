Lixo doentio? 'Calígula' ganha nova versão com cenas recicladas do original

Estamos falando de um filme polêmico, que naturalmente desperta a curiosidade. Além disso, um título em que a versão original estava fora do catálogo das grandes plataformas de transmissão de conteúdo há bastante tempo. Temos diversos pontos para acreditar que Calígula tenha potencial e capacidade de conquistar novos públicos. Ronaldo Bettini Junior, diretor de novos negócios da A2 Filmes

Para a reconstrução do filme e direcionamento da trama, essa versão contou com a participação do historiador Thomas Nevogan. O áudio foi amplamente restaurado com uma trilha sonora totalmente nova, feita por Troy Sterling Nies, que manteve o tom épico da obra.

Cena do filme 'Calígula - O Império da Orgia', de 1979 Imagem: Reprodução

A história

"Calígula" é sobre conflitos e poder em um enredo ambientado no Império Romano. A primeira versão foi marcada por confusão em meio à produção de Bob Guccione e direção de Tinto Brass, demitido para a entrada de Giancarlo Lui.

A alteração interna levou a uma completa desconexão da narrativa e até exibição de fatos fora de ordem. A confusão foi tanta que o próprio início de "Calígula: O Corte Final" lembra desses fatos. Os primeiros minutos do filme são dedicados a contar essa história.