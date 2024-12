Giovanna Lancellotti expõe pergunta de fã sobre fetiche: 'Você vende?'

Giovanna Lancellotti, 31, expôs o questionamento ousado que recebeu de um admirador que demonstrou ter fetiche pelos pés dela.

O que aconteceu

Lancellotti foi abordada por um fã que tem fetiche por podolatria. Nos stories de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (5), a atriz divulgou o print de um e-mail recebido do sujeito, com o título "dúvida", em que o remetente se mostrou adepto de podolatria, ou seja, tem atração sexual por pés.

"Oi. Você vende pack dos pés?", questionou o fã no e-mail enviado, conforme exposto por Giovanna.