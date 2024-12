Sem sutiã, Maiara esbanja sensualidade em look transparente: 'Belíssima'

Maiara, 36, compartilhou uma sequência de fotos em que esbanja sensualidade em seu perfil no Instagram, na terça-feira (3).

O que aconteceu

Cantora posou para fotos usando um vestido longo na cor branca, todo brilhante e com renda transparente. Para a sessão de fotos, a artista dispensou o uso do sutiã e deixou a calcinha à mostra ao posar de costas, com o bumbum em evidência.

Nos comentários, a irmã de Maraisa foi bastante elogiada pelos seguidores. "Linda de ida e de volta", afirmou uma admiradora. "Belíssima", disse outra. "Uma sereia", escreveu mais um. "A Maiara está simplesmente no seu melhor momento, linda, uma perfeição que não dá para explicar de tanta lindeza", disse outro fã.