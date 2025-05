Ex-De Férias rebate pintor atacado por seus cães: 'Se fazendo de vítima'

Splash entrou em contato com a polícia civil do Distrito Federal, que confirmou o registro da ocorrência de lesão corporal. "Foi vítima de mordidas em seu braço esquerdo e perna direita [...] Acrescentou que houve fratura radial em seu braço esquerdo, conforme relatório médico apresentado e juntado neste procedimento, havendo, inclusive, que ser submetido a cirurgia".

André Coelho se pronunciou nos comentários da publicação no Metrópoles, disse ter acompanhado Reinan ao médico e contatado médicos para conseguir a cirurgia. "Falei que pagaria todos os remédios, aluguel e tudo possível para uma ajuda", escreveu.

O influenciador afirmou que recebeu uma lista de valores enviada pela advogada do pintor, e que não seria "explorado". "Ontem a advogada me manda uma lista com R$ 2 mil de cartão de crédito, R$ 1.800 de alimentação, internet, aluguel de R$ 2.500. Falei que meu objetivo era ajudar e não ser explorado e eles falaram que iriam me expor. Tenho a consciência limpa".

Está se fazendo de vítima e não conta que chutou o cachorro que tem 10 anos dentro da minha casa, é criado como filho, com meus filhos dormindo grudados com ele. André Coelho

A reportagem não conseguiu contato com Reinan dos Santos. O espaço segue aberto.