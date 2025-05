Virginia presta depoimento em CPI das Bets: 'Espero esclarecer as dúvidas'

Virginia Fonseca participou da CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senando

Influenciadora negou existência de cláusula vinculando lucro a eventuais perdas.

Saiu na internet e, por questão de confidencialidade, não podia falar. Eu fechei o meu contrato com a Esportes da Sorte, e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão.

Defesa recorre ao STF

Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que foi assinada pelo ministro Gilmar Mendes, permite que a influenciadora fique em silêncio sobre questões que possam incriminá-la. Ela também será acompanhada por advogados durante todo o depoimento. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da famosa.