Chay Suede sensualiza sem roupa em 'Mania de Você': 'Gostoso'

Apenas o vidro do banheiro tampava o bumbum do vilão. "Fiquei molhada vendo o Mavi no banho", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Depois disso, Mavi se olha no espelho e se chama de 'gostoso'. "O Mavi fazendo skin care e se chamando de gostoso quero mais cenas assim, pelo menos um Chay sem camisa a gente tem", pediu uma fã nas redes sociais. "Por mim ficava o capítulo todo vendo o mavi acordar, se exercitar, tomar banho", afirmou outro.

Alguns internautas leram a cena como uma referência ao filme "Psicopata Americano", de 2000. "Já entendemos que o João Emanuel Carneiro usou essa cena de autocuidado do Mavi para fazer referência ao Christian Bale no filme 'Psicopata Americano'", concluiu um telespectador no X (antigo Twitter).

Já entendemos que o JEC usou essa cena de auto cuida do Mavi pra fazer referência ao Christian Bale no filme "Psicopata Americano".#ManiaDeVocê pic.twitter.com/i6J7z92iSh -- Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) December 5, 2024

