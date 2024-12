Flora, Gui e Sidney estão na décima primeira roça de A Fazenda 16

A 11ª roça de A Fazenda 16 (Record) foi oficialmente formada. Com a vitória de Gilsão na Prova do Fazendeiro, três peões estão com um pé fora do jogo: Flora, Gui e Sidney. Um deles deixará o jogo na quinta-feira (5), a apenas duas semanas da grande final. Quem você quer que fique? Vote na enquete UOL:

Indicação do Fazendeiro

Yuri começou a formação indicou Sidney. "Ele tem um jogo cansativo, engessado e muito incoerente. Ele vem há 3 meses só apontando uma pessoa. O jogo dele de apontamento, dinâmica e roças se resume ao Sacha. Acho que numa casa de 24 pessoas, você estar apontando uma pessoa só, é incoerente da parte dele."