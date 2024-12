Gilsão vence prova e é fazendeiro pela segunda vez em A Fazenda 16

Flora foi eliminada nessa etapa.

Sidney e Gilsão seguiram para uma rodada final, com uma nova sequência de elefantes e valores. Quem vencesse, seria o Fazendeiro da semana.

Com a vitória, Gilsão escapou da 11ª roça do programa. Flora, Gui e Sidney disputam a preferência do público.

