Thomaz Costa passa por cirurgia de emergência: 'Não tem o que fazer'

O ex-astro de Carrossel gravou um vídeo andando e disse que estava sem dor. "Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa", reforçou.

Ele também agradeceu pela intercorrência ter surgido num momento tranquilo em sua vida, enquanto estava em casa. "Eu podia estar viajando, em outro país, em preparação para luta... Eu tenho tempo de me recuperar até a viagem de final de ano. Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", afirmou.