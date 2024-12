Saryne: Inteligente, Sacha cutuca adversários para manter enredo no jogo

Eles estão conseguindo crescer essa torcida bastante, né? Antes a Luana não tinha uma torcida bem definida. O Yuri ainda estava crescendo, o Gui também. Hoje já tem uma galera torcendo por eles. Já foram, já voltaram da roça várias vezes. Então, assim, a Flor por pouco, eu acho que ela não vai pro final. Será que teremos Flor na final? Só com esse jeitinho dela?

Kerline

0:00 / 0:00

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso