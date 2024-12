Larissa explica como ganhou 'filha' com Sacha: 'Tem a personalidade forte'

Fora da Fazenda 16 (Record), Larissa Tomásia contou que ganhou uma "filha" com Sacha Bali, peão com quem viveu um breve romance no reality.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Larissa contou que seus fãs e os de Sacha Bali, peão com quem ela trocou beijos na Fazenda, a presentearam com uma cadela para o casal. "Então, eu e Sacha, nós temos uma filha em comum. Algumas fãs do casal juntaram com as fãs solo, compraram uma cachorrinha", contou ao LinkPodcast..

O nome escolhido para o animal foi "Sari", uma junção do nome dos dois. "Tá comigo, é uma spitz alemão super anã, ela é muito pequena. Aí colocaram o nome dela de Sari, de Sacha e Lari. E eu vou lhe dizer: ela tem a personalidade forte", disse.