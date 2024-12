CPI das Bets convoca Virginia Fonseca e Felipe Prior para depoimento

CPI das Bets

Senadora Soraya Thronicke é relatora da CPI Imagem: Waldemir Barreto/Agência Senado

Senado instalou CPI das Bets no dia 12 de novembro. O objeto é investigar o impacto dos jogos de aposta online, as chamadas bets, no orçamento das famílias, possíveis associações com o crime organizado e com lavagem de dinheiro. A comissão tem 130 dias de prazo para os trabalhos, com o limite de despesas de R$ 110 mil para as investigações.

Casa legislativa já tem CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas. Desde abril, o colegiado investiga casos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. A relatoria é do senador Romário (PL-RJ).

Famosos como Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jojo Todynho, Viih Tube, Gkay, Gusttavo Lima e Felipe Neto também já foram convocados pela mesma Comissão Parlamentar de Inquérito.