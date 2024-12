Ator de Loki revela ter sofrido abuso doméstico e estar morando na rua

Os serviços sociais se recusam a me ajudar, apesar do que contei a eles. Estou desesperado. Tenho dormido na rua. Atualmente, estou dormindo em um trailer com janelas quebradas, sem segurança e longe do meu trabalho.

Então, o ator fez uma tour pelo veículo em que tem morado, exibindo um espaço pequeno em que dorme, guarda seus alimentos, matérias de limpeza e objetos pessoais. Ele termina o vídeo fazendo um apelo: "A vida é difícil e no momento não tenho mais nada. Estou de joelhos, implorando, que vocês espalhem a mensagem".

Com a repercussão do relato, nesta terça-feira (3), Veal publicou um novo vídeo contando que o serviço social o procurou para uma entrevista que acontecerá na próxima quarta-feira (4). De acordo com ele, após a conversa, os assistentes sociais decidirão se ele será enviado para um orfanato, uma família adotiva ou outra acomodação. No vídeo, o ator comemora em lágrimas a oportunidade: "Não sei o que vocês fizeram, mas chegou lá e me ajudou muito. É a primeira vez que me consideram para uma acomodação social. Muito obrigado".