Após Kid Bengala recusar proposta, Urach compra vibrador do ator e provoca

Andressa Urach, 37, voltou a provocar Kid Bengala, 69, após o astro do pornô nacional recusar proposta para gravar com ela.

O que aconteceu

Urach comprou vibrador que é um réplica do pênis de Kid e disse que irá gravar com o brinquedinho. "O Kid está aqui em casa e ele vai gravar comigo... Só que mamãe não vai enganar vocês, ô, esse é o Kid que as coleguinhas estão postando e como a mamãe é inclusiva, vou incluir o Kid nas gravações", declarou em vídeo publicado no Instagram.

Modelo disse que ainda aguarda o verdadeiro Bengala para gravar. "A mamãe não engana as pessoas, a mamãe mostra a verdade, já que estou esperando a régua do Kid subir, por enquanto eu me contento com o brinquedinho".