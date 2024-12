Gilsão e Luana acertam as contas: 'Acho justo você ir para roça'

Na academia, Luana e Gilsão conversaram sobre os últimos desentendimentos em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Enquanto corria, Gilsão procurou Luana para que eles se acertassem. "Quando eu falo que você é de 0 a 100 em segundos, é porque você é. Não vou mentir para você, nunca menti. Mas pode ter certeza que sou grato por cada dia que você ficou ali e me ajudou no que foi. Porque você fez meu serviço andar, não trabalhei de qualquer jeito e voltei mais rápido para o café. Referente a isso, eu te peço desculpa e se eu to falando é porque vem me incomodando."

"Eu dizia a Gui: 'Eu e Gilsão fazíamos muito rápido'", responde Luana. Ela aproveita a oportunidade para também se desculpar: "Me desculpa também. Eu também queria falar com você, sobre o que falei de você na roça. Não queria falar aquilo, só que eu estava muito chateada. Eu disse que tu era 'covarde, medroso, que tu se escondia'. Eu não acho que tu é covarde, eu só acho que você é da paz, é um jogo pacífico, você é na sua e tá tudo bem."