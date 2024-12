Alexandre Borges comenta sobre etarismo e explica por que não usa WhatsApp

Alexandre Borges, 58, sobre o processo de envelhecimento, em entrevista à revista GQ.

O que aconteceu

O ator contou que, para ele, envelhecer é um "processo solitário". "É engraçado porque é um momento que você percebe que é preciso se renovar, mesmo com preguiça e cansaço. Isso para mim é o mais importante: se preservar mesmo com os vazios. É uma solidão ferrada, é uma coisa muito esquisita"

Alexandre afirma que faz exames médicos regularmente para manter os cuidados com a saúde física e mental. "Sabe que fiz um check-up recentemente e conversando com o meu médico, ele me perguntou se eu estava preparado para o etarismo. Nunca tinha pensado nisso. Fico procurando festas 50+ [risos]. Naturalmente você dá uma acalmada, mas também tem que comemorar, se divertir, dançar, só que não com o pique de antes."