Repórter da Band é resgatado após se perder em trilha no litoral de SP

O repórter Lucas Martins, da Band, ficou perdido durante a noite de ontem em uma trilha no litoral de São Paulo. Ele foi resgatado na tarde deste domingo (1) e passa bem.

O que aconteceu

Lucas teria perdido o contato com a família na tarde de ontem. Ele tinha saído com mais três amigos para fazer uma trilha e perdeu contato com a família no final da tarde. O grupo tinha como destino a cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de sábado. A corporação foi acionada por volta das 21h48 de ontem e informada que o grupo teria se perdido na mata, na Estrada do Pilaca, no município de Juquitiba (SP).