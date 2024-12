Leonardo quer doar corpo para ciência: 'Mentira que quem bebe morre cedo'

Leonardo, 61, quer emprestar o corpo para ser examinado por cientistas. Ele brinca que contraria os estudos que apontam que a bebida alcoólica faz mal.

O que aconteceu

O músico emendou dois shows, um em seu cruzeiro temático e o outro no navio de Maiara e Maraisa. O show no navio Cabaré durou até 6h de sexta-feira (29). Curtindo os bares do navio, ele nem dormiu, e às 16h30 do mesmo dia, se apresentou com a dupla. A apresentação foi prestigiada por celebridades como Deolane Bezerra, que está curtindo o navio após deixar a prisão.

Ele afirma que ainda tem "muita energia" pra gastar. "Apesar de não ser mais jovem, cantaria mais 20 dias todos os dias. O pessoal fala que quem bebe álcool morre cedo, não canta. É mentira", disse, em entrevista a Splash.