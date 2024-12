Ex-BBB Vini Rodrigues detalha conteúdo no Privacy: 'Vou vender pack do pé'

Vinícius Rodrigues, 30, criou uma conta no Privacy, plataforma de conteúdo adulto, com o apoio e incentivo da mãe, Luziane Lima. Em conversa com Splash, ele detalha seus planos para o novo projeto.

Vou vender o pack do pé. Só o pezinho. Vou começar só com o pé. Vou começar com umas fotos sensuais, porque o povo está pedindo muito. Se Nizam e Julinho foram, eu vou também. Vinícius Rodrigues, durante entrevista no Folianópolis

Vice-campeão paralímpico, Vinícius, que não possui a perna esquerda devido a um acidente de trânsito aos 19 anos, brincou sobre o apoio inusitado da mãe. "Ela falou: 'Vai, filho. Vai vender o seu talento.' Eu falei: 'Vou vender e vai dar bom. Vou parar de correr'."