BBB 24: vice-campeão paralímpico, Vinícius amputou perna após acidente

Conheceu o esporte paralímpico ainda no hospital. Ele recebeu a visita da também atleta paralímpica Terezinha Guilhermina que o incentivou a seguir a mesma carreira.

Nascido em Rosana, no interior de São Paulo, Vinícius praticava judô e futebol na infância. Ele também sonhava em ser Policial Militar e fez os testes físicos mesmo após o acidente.

Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, ele compartilha seus treinos, conquistas e a rotina com a família. Ele tem uma filha.

Atleta é solteiro e nunca namorou. "Sou resenha demais. Festa é a melhor parte, gosto de comemorar. [...] Tenho muito amor para dar, mas namorar nunca foi meu forte", brincou ao ser anunciado no reality.