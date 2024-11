Luigi Baricelli nega casamento com Nani Venâncio e diz não ter contato

Luigi Baricelli, 53, negou ter sido casado com Nani Venâncio. O boato surgiu após ela afirmar que o ator finge que o relacionamento dos dois não aconteceu.

O que aconteceu

Luigi e Nani viveram juntos por cerca de dois anos mas, segundo o ator, eles nunca se casaram. Ele contou que casar no civil ou no religioso é algo diferente de apenas morar junto. "São períodos de vida que não significam casamento. Sou casado uma vez só, com papel passado e tudo", falou para o jornal O Globo.

O ator é casado com Andrea Baricelli desde 1992. Ele reforça que não gosta de falar sobre sua vida e com quem se relacionou, pois "seria pedante, parece exibicionismo". "Não tem porque falar. Sou casado com a Andrea há mais de 32 anos e tive outros relacionamentos", conta.