Cezar Black anuncia término com Kally Fonseca, e ela reage: 'Não estou bem'

De nós, guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Cezar Black

Kally Fonseca também se manifestou sobre o assunto, assumindo como está após o término. "Não estou bem! Mas uma coisa eu juro a vocês: nós vamos falar sobre tudo isso. Só me deem mais um tempinho", disse ela.

A cantora teria sido pega de surpresa pelo anúncio da separação. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a ex-peoa não imaginava que Black faria essa exposição pública do término agora.

Há alguns meses, Black já havia falado sobre como Kally lida com ciúmes na relação. "'A Kally é ciumenta?'. Acho que não, é só fazer o que ela pede e avisar que horas vou chegar, não ter amizade com homens que gostam de tomar cerveja no boteco. Ah, e amizade com mulher é fora de possibilidade", disse ele em seu perfil, em julho.